Gatta scompare per 5 anni, poi riesce a tornare a casa: l’accoglienza stupisce tutti.

La gatta Flora è stata riaccolta dai cani di casa dopo cinque anni di assenza, una prova che l’amore tra animali domestici può superare il tempo. Scomparsa nel 2020 durante dei lavori a casa, i coniugi Harrison si erano rassegnati alla sua perdita dopo aver visto video che suggerivano un allontanamento volontario. Nonostante ciò, i cani di casa continuavano a sentire la sua mancanza.

Le ricerche di Flora, tramite annunci e il suo microchip, non si sono mai fermate. Dopo anni di speranza affievolita, è stata trovata a circa 17.000 km di distanza e riportata dai suoi cari. La foto di Flora, confrontata con quella di un gatto ritrovato in un rifugio, ha rivelato una somiglianza sorprendente, confermata dalla scansione del microchip.

Quando gli Harrison hanno ritrovato Flora, non potevano credere ai loro occhi. Il tempo non sembrava essere passato né per loro né per i cani, che l’hanno accolta con entusiasmo e affetto. Malgrado la comune credenza che cani e gatti non vadano d’accordo, questa storia dimostra il contrario: i cani hanno mostrato di non aver mai dimenticato Flora.

La memoria episodica dei cani consente loro di ricordare esperienze passate, mentre il loro olfatto può evocare emozioni anche dopo molto tempo. Anche se la percezione del tempo tra i cani non è chiara, è evidente che il legame tra Flora e i suoi amici a quattro zampe è rimasto intatto nonostante gli anni trascorsi separati.