Gatta Nera, Rai2 la cancella dopo le polemiche: 10 celebrità nere che hanno reso l’Italia un posto migliore

Ci sarebbe dovuta essere una nuova Gatta Nera nella nuova edizione de Il Mercante In Fiera condotto da Pino Insegno, ma dopo le polemiche e l’indignazione di Ainett Stephens che si è vista scartata perché “troppo grande”, Rai2 ha deciso di cancellare quel ruolo. Lo ha dichiarato proprio il conduttore a TvBlog dopo che nei giorni scorsi – prima di sollevare tutto questo polverone – aveva dichiarato che la stavano proprio cercando.

Ainett Stephens pretende le scuse da Pino Insegno che gliele nega https://t.co/td0OTNQocO — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 14, 2023

Il ruolo della Gatta Nera è stato per Ainett Stephens un vero e proprio trampolino di lancio dato che, nonostante abbia indossato quei panni per sole due stagioni nel 2006, tutt’oggi la gente la ferma per strada chiedendole di quell’esperienza televisiva. Come già scritto, però, nel 2023 nessun altra ragazza nera potrà ambire a quel trampolino, dato che Rai2 avrebbe ben pensato di cancellare il ruolo dopo le polemiche. Ed è per questo motivo che ho deciso di cogliere la palla al balzo e di celebrare in un unico articolo dieci donne famose nel passato e nel presente che sono nere e che hanno reso l’Italia un Paese migliore. La strada per sconfiggere il razzismo è decisamente in salita, ma è anche grazie alla rappresentazione se qualche mente ottusa può aprirsi.

1) Cannelle

None d’arte di Helena Viranin, Cannelle è una modella francese nota in Italia per i celebri spot delle Morositas dei primi anni Novanta; è stata la prima donna nera a co-condurre il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo nel 1994. In questi ultimi anni, nell’era di Amadeus, abbiamo visto anche Lorena Cesarini e Paola Egonu.

2) Denny Mendez

Nata a Santo Domingo, nel 1996 vince Miss Italia: è la prima nera (e al momento l’unica) nonché la prima nata in un paese straniero.

3) Fiona May

Nata in Inghilterra, l’atleta è entrata a far parte della Nazionale Italiana nel 1994 conquistando 27 medaglie fra Olimpiadi, Europei e Mondiali.

4) Youma Diakite

Nata a Mali, la modella è esplosa in tv a inizio anni 2000 partecipando a numerose trasmissioni e altrettanti film. Il suo successo l’ha avuto grazie a Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Qualche anno fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

5) Paola Egonu

Nata a Padova è una pallavolista italiana e ha partecipato anche alle ultime Olimpiadi. Apertamente bisessuale, nel 2023 ha co-condotto una puntata del Festival di Sanremo.

6) Danielle Madam

Nata in Camerum è una pesista (col lancio del peso è cinque volte campionessa italiana) e conduttrice Rai. Da un anno è testimonial di TIM insieme a Marcell Jacobs e Matteo Berrettini.

7) Kyshan Wilson

Nata in Inghilterra, è un’attrice in erba ed è celebre fra i giovanissimi per vestire i panni di Kubra nella serie Mare Fuori.

8) Loretta Grace

Nata a Teramo è una makeup artist e attivista, sui social ha milioni di follower fra Instagram, TikTok e YouTube e recentemente è apparsa anche in tv in qualità di conduttrice di RealTime al fianco di Enzo Miccio.

9) Coco Rebecca Edogamhe

Nata a Bologna è un’attrice in erba nota ai più per essere stata la protagonista delle tre stagioni di Summertime prodotte da Netflix.

10) Kinè Ndoye

Nata in Senegal, è una makeup artist, scrittrice e un’attivista molto celebre su TikTok. In libreria col libro Quella Ragazza Dalla Pelle Scura.

Insomma, un peccato che il ruolo della Gatta Nera sia stato eliminato.