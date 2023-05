Gatta ferita si dispera per entrare in casa ma la verità è molto diversa video

Fanno entrare in casa la gatta credendo che sia ferita: l’interpretazione da Oscar della micetta dal manto arancione di nome Susan.

Gli animali domestici sono spesso imprevedibili; molti dei loro comportamenti suscitano stupore, commozione o in alcuni casi ilarità. I video che li ritraggono, però, riescono sempre a conquistare i cuori di tutti coloro che si trovano a vederli. Così è accaduto per un filmato su Facebook che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, diventando in breve tempo virale. Il video in oggetto, condiviso dall’umana del felino all’account social @Nature’s Rich Palette, mostra una gattina dal manto arancione di nome Susan che ha messo in atto una strategia per convincere la sua famiglia umana a riaprirle subito la porta di casa appena dopo averla fatta uscire in veranda.

Un’interpretazione da Oscar: si finge ferita per entrare in casa (VIDEO)

Il video condiviso su Facebook è intitolato «A drama – queen cat fake an injury in hopes of coming inside» (tradotto in italiano: «La gatta regina del dramma finge un infortunio nella speranza di entrare»).

Nel filmato, infatti, è possibile vedere l’interpretazione da premio Oscar della micetta Susan che attende con aria disperata davanti alla porta di casa che la sua famiglia la faccia entrare. La gatta tiene alzata la zampetta destra come se le facesse molto male e intanto miagola per richiamare l’attenzione.

La didascalia posta a corredo del video spiega: «A tabby cat named Susan gave an Oscar-worthy performance when she was supposed to be soaking up the sun on the deck outside. Watch as Susan fakes an injury in order to come inside» (tradotto in italiano: «Un gatto soriano di nome Susan ha dato una performance degna di Oscar quando avrebbe dovuto prendere il sole sulla veranda esterna. Guarda come Susan finge un infortunio per entrare»).

La micetta era stata fatta uscire dai suoi umani per farle passare un po’ di tempo all’aperto e al sole. Susan, però, è troppo pigra per rimanere fuori e preferisce oziare sul divano di casa. Grazie alla sua grande intelligenza, la gattina ha compreso che mostrandosi ferita avrebbe fatto preoccupare la sua famiglia. In effetti gli umani, vedendo la gatta zoppicare, le hanno subito aperto la porta.

Spesso sui social network vengono mostrati video che testimoniano episodi simili a quello della micia dal manto arancione in cui gli animali domestici fingono di stare male per ottenere qualcosa dai loro umani. Così è stato ad esempio per un dolcissimo cagnolino che ha messo in atto la stessa strategia della gatta Susan per ottenere le coccole da parte della sua umana: simulare alla perfezione di avere una zampetta rotta. A dimostrare le sue doti di attore è stato anche un dolce micetto protagonista di un filmato condiviso su TikTok corredato dalla didascalia «Some cats are natural actors» (traducibile con l’espressione italiana: «Alcuni gatti sono attori nati»): il felino esprime infatti in modo teatrale tutta la sua paura per l’imminente puntura dal veterinario miagolando disperato e saltando su se stesso come se provasse un dolore insopportabile. Le immagini condivise sui social, comprese quelle di Susan, dimostrano la bravura come attori di questi cuccioli, che meriterebbe un premio per le loro impeccabili interpretazioni teatrali. (di Elisabetta Guglielmi)