Milly Carlucci è stata costretta a chiamare una Gatta ed un Pulcino per chiudere la terza edizione de Il Cantante Mascherato in santa pace.

Dopo una puntata slittata in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina ed un concorrente ritirato per motivi personali, Milly Carlucci ad un passo dalla finale è stata obbligata ad arruolare altre due maschere per non chiudere in affanno un’edizione che è stata oggettivamente faticosa e caratterizzata dal pongo regolamento. A partire dal ritiro di Edoardo Vianello, che vestiva i panni di Pinguino.

Al ballottaggio contro Drago, Pinguino ha vinto la sfida ottenendo più preferenze da parte del pubblico. A questo punto Drago si sarebbe dovuto togliere la maschera, ma quando Pinguino ha annunciato il suo ritiro la conduttrice ha scelto di graziare Drago e di sacrificare l’uccello, che tanto si sarebbe ugualmente smascherato. E appena Edoardo Vianello si è tolto il copricapo rivelando la sua identità Milly Carlucci ha annunciato che in realtà Pinguno sarebbe tornato anche la puntata successiva ma con un altro vip al suo interno. E Drago? Graziato e palesemente favorito, dato che il pubblico aveva deciso di eliminarlo.

Ora, quando sarebbe dovuta mancare una sola settimana alla fine della terza edizione, la Rai ha deciso di allungare Il Cantante Mascherato di una puntata mandando tutto il team in crisi. Nonostante il reintegro di Pinguino con un altro vip, infatti, le maschere in gara sono rimaste in cinque, troppo poche per due puntate. Detto, fatto: la prossima settimana, durante la semifinale, ne entrano due inedite. Gatta e Pulcino. “Due maschere che tenteranno il tutto e per tutto per entrare, sfidando in semifinale Lumaca“.

⚠️ NOVITÀ! ⚠️ La maschera che si salverà questa sera andrà allo spareggio con GATTA e PULCINO, le due nuove maschere de #IlCantanteMascherato ✨ pic.twitter.com/bKXEorxW6B — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 18, 2022

Gatta e Pulcino sono le due nuove maschere di Milly Carlucci, che allunga lo show a discapito di Francesca Fialdini

L’allungamento di una puntata de Il Cantante Mascherato non sembrerebbe però essere una promozione a Milly Carlucci, quanto in realtà una decisione di ridurre ad una sola puntata il programma Ci Vuole Un Fiore, che sarebbe dovuto andare in onda per due venerdì il 1^ e l’8 aprile. Lo show “sulla natura e le tematiche ambientali” condotto da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani, non avrebbe convinto l’azienda che lo avrebbe così ridotto ad una sola serata. Il venerdì successivo, infatti, sarà trasmessa la tradizionale Via Crucis del Papa, mentre la settimana dopo ancora dovrebbe toccare a The Band, nuovo show musicale di Carlo Conti.

Al di là di tutto una cosa è certa: in Rai sono fissati con gli animali. Questa edizione de Il Cantante Mascherato ha visto scendere in pista 15 vip e ben 13 di loro hanno indossato abiti che rappresentavano animali. Dalla coppia di Pinguini alla Gallina con il Pulcino, passando per la new entry Gatta (l’anno scorso c’era il Gatto). Fino al Camaleonte, la Volpe, la Lumaca e l’Aquila. Ampio spazio anche alle creature acquatiche come Medusa, Pesce Rosso e Cavalluccio Marino ed ai cani, evegreen della trasmissione. Dopo aver avuto Barboncino e Mastino Napoletano quest’anno è stata la volta del Pastore Maremmano.

Uno zoo.