Gatta dimentica Javier e Lorenzo: ecco il ragazzo a cui sta pensando adesso

Negli ultimi tempi, Shaila Gatta ha messo gli occhi sia su Javier Martinez che su Lorenzo Spolverato, ma quando quest’ultimo ha iniziato a suscitare l’interesse di Helena Prestess, Shaila ha deciso di concentrarsi su Javier. Tuttavia, la relazione con il pallavolista argentino è durata solo tre giorni; l’ex velina ha dichiarato chiaramente: “Non mi piace! Non c’è stata alcuna scintilla, è poco intraprendente”.

Nonostante il breve incontro con Javier, nella testa di Shaila sembra esserci un altro uomo, che non appartiene al gruppo del Grande Fratello: il suo ex, un calciatore di nome Sasà. Durante una conversazione con MariaVittoria e Amanda, Shaila ha raccontato delle sue reminiscenze riguardanti Sasà, descrivendolo con entusiasmo: “Mamma mia che bello! È alto, muscoloso, ha degli addominali fantastici, e gioca a calcio. Inoltre, ha un’azienda di limoncelli. Ha degli occhi verdi e un cuore d’oro.”

Shaila ha rivelato che dopo la relazione con Sasà, i suoi standard sono aumentati notevolmente, affermando che o deve incontrare qualcuno di meglio o preferisce rimanere single. Inoltre, ha condiviso il suo desiderio di rivedere un napoletano, esaltando la differenza di “vibes” che un uomo di quella cultura può trasmettere. Ha citato la furbizia tipica dei napoletani e come questa caratteristica possa affascinare le donne.

Inoltre, ha raccontato aneddoti su come stava bene con Sasà, elogiando le esperienze vissute insieme. La conversazione ha suscitato ilarità tra gli spettatori che le suggeriscono umoristicamente di rivedere le sue scelte, commentando che il Grande Fratello non è il luogo giusto per cercare amore.

Si scopre infine che Sasà è un calciatore del Catania e che il suo profilo è molto seguito su Instagram. In attesa di un nuovo incontro che possa farla dimenticare l’ex, Shaila sembra intrappolata nei ricordi e nelle aspettative elevate che ha portato dalla sua precedente relazione. La situazione continua a suscitare interesse e dibattito tra i fan del reality.