Gastroprotettori, Usb Sanità Calabria contre Asp Reggio Calabria

Il sindacato Usb Sanità Calabria ha notificato una diffida stragiudiziale alla Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, chiedendo la sospensione immediata dell’invio di oltre 200 contestazioni ai medici di medicina generale per il presunto superamento dei tetti di spesa sui farmaci gastroprotettori. Le contestazioni riguardano il secondo trimestre e sono basate su criteri contabili e statistici che il sindacato ritiene “del tutto sganciati dalla realtà clinica, epidemiologica e sociale del territorio reggino”.

L’Usb denuncia un vizio procedurale e una violazione dei principi di affidamento legittimo, proporzionalità e leale collaborazione tra amministrazione pubblica e professionisti convenzionati, definendo le contestazioni “una sanzione retroattiva mascherata, giuridicamente inaccettabile”. Il sindacato accusa l’Asp e la Regione di voler scaricare sui medici le conseguenze dei tagli alla sanità pubblica, ignorando che i farmaci gastroprotettori sono strumenti essenziali di prevenzione previsti dalle Note Aifa 1 e 48.

Tra le richieste avanzate dal sindacato vi è la sospensione immediata di tutti i procedimenti, l’apertura di un tavolo tecnico trasparente e paritetico, e la cessazione di qualsiasi iniziativa intimidatoria nei confronti dei medici di medicina generale. Secondo l’Usb, colpire chi prescrive correttamente i farmaci gastroprotettori significa ledere il diritto costituzionale alla salute.