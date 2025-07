Gastronomia Viennese: Scopri le Novità del 2026

Nel 2026, Vienna si propone come capitale culinaria, celebrando la gastronomia attraverso il tema “Vienna Bites. Cucina, cultura, carattere”. Questa iniziativa metterà in risalto la tradizione culinaria, l’agricoltura e il design della tavola, riflettendo una trasformazione della città in una meta gastronomica di spicco.

Tra le nuove aperture, il ristorante Plachutta ha inaugurato una sede a Neuen Markt, specializzandosi in piatti classici come il famoso Tafelspitz, in un ambiente informale. Anche Tante Liesl, nel Servitenviertel, si fa notare per la sua proposta di cucina viennese autentica e accogliente. Das Drittl propone una versione moderna dei piatti tradizionali, con interpretazioni audaci come i Germknödel ripieni di pancetta.

La scena gastronomica offre anche opzioni vegetariane e vegane innovative. Beisl Rosi si distingue con la sua cucina vegetariana contemporanea, mentre il ristorante Schwein, dal nome ironico, offre piatti vegetali in un contesto moderno. Lara, un nuovo locale vegano, proporrà piatti alla carta, offrendo un’alternativa più rilassata rispetto al ristorante di alta cucina Jola.

L’attenzione alla regionalità si riflette in Meinklang Hofküche, che utilizza principalmente prodotti della propria fattoria, e Weimarck, che si concentra su ingredienti locali. All’interno del Markterei, un mercato coperto di Vienna, i visitatori possono assaporare prodotti artigianali e biologi in un ambiente conviviale.

Nuovi ristoranti, come Otto will Meer con la sua cucina spagnola a base di pesce, e Nikkai, che offre un’esperienza fusion asiatica-europea, arricchiscono l’offerta locale. Anche gli hotel viennesi hanno ampliato le loro proposte culinarie con ristoranti come Mon Cher e Cosmo Kitchen, che offrono esperienze gastronomiche uniche.