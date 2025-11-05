19.6 C
Gastronomia e Tradizioni: Eventi Autunnali in Calabria

Gastronomia e Tradizioni: Eventi Autunnali in Calabria

Novembre è un mese ricco di eventi gastronomici a Reggio Calabria e nelle zone limitrofe, dove si possono gustare vini novelli, salumi e piatti tipici.

A Trunca, il 8 novembre, si tiene la Frittolata e Castagnata. Dalle 18.30, si potranno assaporare panini con frittole, castagne, vino locale e dolci tipici, il tutto accompagnato da musica dal vivo.

Nella stessa data, a Palata, si svolge la Sagra del Pane in piazza Chiesa a Rosalì. A partire dalle 19, i visitatori potranno degustare una varietà di piatti, come gnocchetti, fagiolata, bruschette e dolci.

Dal 9 all’11 novembre, Per Le Vie di San Martino a Marina di Gioiosa Ionica offre un ricco programma. La domenica inizia con una pedalata, seguita da un pranzo con menù per adulti e bambini. Gli stand lungo via Dante presenteranno profumi, arte, musica e molte novità.

Il 8 novembre a Puzzi, la castagna sarà protagonista: ci saranno degustazioni di caldarroste, marmellata e gelato alle castagne, accompagnate da musica dal vivo, grazie all’associazione culturale L’Agave.

A Sant’Alessio in Aspromonte, la manifestazione Sapori d’autunno si svolgerà l’9 novembre, con caldarroste, vino e street food. Il borgo sarà animato fino a sera, con momenti di musica e un dj set del Vespa Club.

Dal 7 al 9 novembre, si tiene il San Martino Locrese in piazza dei Martiri a Locri, con concerti e buon cibo. Sabato 9, nel borgo di San Salvatore, ci sarà l’evento Aspettando San Martino, che prevede frittolata, castagnata e performance musicali.

Infine, il 15 e 16 novembre, si svolgerà la Sagra della castagna a Martone, con musica e prodotti tipici a partire dalle 18 in piazza Vittorio Emanuele.

