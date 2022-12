Gassmann: "Meloni commossa a Museo Ebraico? Gesto importante, tardivo e doveroso''

”La Meloni commossa al



museo ebraico? Penso che sia un gesto importante, tardivo e doveroso”. Così Alessandro Gassmann, all’Adnkronos, sulla visita del premier Giorgia Meloni ieri al museo ebraico, in occasione della festa di Hanukkah. ”Spero che sia arrivato il tempo per una destra moderata e antifascista – sottolinea l’attore e regista – e magari per una sinistra che torni a fare la sinistra, cosa che non avviene da troppo tempo. La Meloni, che non ho votato, fino a qui è meglio di come immaginassi, anche grazie alle regole europee”, conclude Gassmann.

(di Alisa Toaff)