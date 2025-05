Gassmann chiede di rimuovere il nome dal teatro a Gallarate

Botta e risposta tra Alessandro Gassmann e il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani. L’attore ha richiesto, tramite una storia su Instagram, di rimuovere il nome di suo padre dal Teatro Condominio, dopo il Remigration Summit, un incontro di partiti di estrema destra. Gassmann ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che eventi con slogan razzisti si tengano in un luogo di cultura intitolato a suo padre, Vittorio Gassman, ricordando le radici familiari di sofferenza legate al nazifascismo.

In risposta, il sindaco Cassani ha difeso Gallarate come una città democratica e culturalmente attiva, con quattro teatri e due musei. Ha sottolineato che il Teatro Condominio è un omaggio a Vittorio Gassman e che l’evento di destra, organizzato da un’associazione culturale, non rappresenta un affronto alla sua figura. Cassani ha aggiunto che persone come Gassman avrebbero affrontato le idee contrarie non con la censura, ma con argomentazioni più forti.

Il sindaco ha citato il ministro dell’Interno Piantedosi, sostenendo che in democrazia ci sia bisogno di tutte le voci, anche quelle più controverse. Infine, Cassani ha annunciato che l’episodio offrirà spunti per rivedere le regole per l’affitto delle sale pubbliche e ha invitato Gassmann a visitare Gallarate.

Fonte: www.adnkronos.com