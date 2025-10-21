Gassino Torinese e il rifugio Le Sfigatte al top del benessere animale

A Gassino Torinese, l’associazione Le Sfigatte si trova al primo posto nel bando “Companion for Life” promosso da Almo Nature. Il loro progetto MicioLoft, che prevede la creazione di spazi chiusi e climatizzati per gatti fragili, è in testa alla classifica provvisoria, ma le votazioni sono aperte fino al 22 ottobre, e ogni voto è fondamentale.

Il premio per il primo classificato è di 11 mila euro, con importi decrescenti per i successivi sei posti. Per Le Sfigatte, vincere significherebbe completare un progetto cruciale per il loro operato quotidiano. Nel rifugio di via Camporosso vivono oltre 140 gatti provenienti da situazioni difficili, come abbandoni o lutti. Ogni giorno, una decina di volontarie si alterna per garantire loro cure, alimentazione e pulizia in un’area di 4.000 metri quadrati, trasformata in un’oasi felina.

I MicioLoft sono un passo avanti: si stanno costruendo tre strutture chiuse, isolate e climatizzate, destinate ai gatti anziani, malati o senza casa. Queste strutture offriranno un ambiente sicuro e confortevole durante tutto l’anno. Sebbene le strutture portanti siano già pronte, è necessario raccogliere fondi per completare l’allestimento, compresi reti di protezione e climatizzatori.

Il concorso “Companion for Life”, organizzato dalla Fondazione Capellino e Almo Nature, sostiene progetti per il benessere animale. I cittadini possono votare cercando il progetto Le Sfigatte e confermando tramite e-mail. Nel rifugio, intanto, le attività non si fermano: ogni settimana arrivano richieste di aiuto per gatti abbandonati o in difficoltà. L’associazione, composta da donne unite dalla passione, è un punto di riferimento per la tutela dei gatti in Piemonte. I MicioLoft aiuteranno ad ampliare la loro capacità di accoglienza e ridurre lo stress dei nuovi arrivi.