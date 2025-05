Gasperini lascia l’Atalanta: nuova avventura alla Roma

Gian Piero Gasperini annuncia il suo addio all’Atalanta dopo nove anni, preparando intanto il suo avvento sulla panchina della Roma. In una lunga lettera pubblicata su ‘L’Eco di Bergamo’, l’allenatore chiarisce che la decisione di lasciare è stata esclusivamente sua, senza alcuna responsabilità da parte della società.

Gasperini esprime soddisfazione per aver concluso la sua esperienza con la squadra lasciandola al terzo posto in classifica e qualificata per la Champions League, evidenziando che l’Atalanta ha un organico forte e ben valorizzato. Riconosce di aver raggiunto risultati straordinari con il club, pur ammettendo di aver desiderato di fare di più.

Motivando la sua scelta, il tecnico sottolinea la necessità di nuovi stimoli e l’entusiasmo per la nuova sfida che lo attende. Gasperini si mostra grato per gli anni trascorsi a Bergamo, promettendo di portare con sé i valori della città, di cui è cittadino onorario. Con un saluto affettuoso, chiude dicendo che continuerà a portare in alto l’eredità di Bergamo.

