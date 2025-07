Gasperini lancia la doppia seduta: allenamenti intensi a Roma

La squadra della Roma è pronta ad affrontare un periodo di intensa preparazione atletica. Sotto la direzione di Gian Piero Gasperini, è iniziata la prima di una serie di doppie sedute di allenamento, con programmi adattati alle condizioni metereologiche. La sessione mattutina, dedicata all’aspetto atletico, si svolgerà nelle ore fresche del giorno, mentre gli allenamenti tattici del pomeriggio seguiranno un periodo di riposo per i giocatori, intervallati da momenti di convivialità, come pranzi e serate dedicate a giochi e film.

In questa fase di rinnovato spirito di squadra, Gasperini ha introdotto il pernottamento presso il centro sportivo di Trigoria, favorendo ulteriormente l’unione tra i membri del team. Durante questi giorni, il gruppo dovrà affrontare alcune problematiche fisiche: Lorenzo Pellegrini sta recuperando da una frattura al naso, e Salah-Eddine si è infortunato a una caviglia, con le sue condizioni in fase di valutazione. Fortunatamente, le notizie su Paulo Dybala sono incoraggianti, poiché l’attaccante ha manifestato buone sensazioni dopo l’infortunio subito a marzo, puntando a raggiungere la massima forma in vista dell’inizio del campionato.

Nel frattempo, Claudio Ranieri ha fatto una breve visita ai Mondiali Antirazzisti di Riace, dove ha ribadito la fiducia nel lavoro di Gasperini all’interno della squadra. Il nuovo approccio di Gasperini, unendo preparazione fisica e momenti di socialità, mira a creare un ambiente favorevole per la stagione che sta per partire.