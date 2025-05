Gasperini in Collera: Lite con un Giornalista e Lanci di Taccuino

Nel post partita di Atalanta–Monza, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha avuto una pesante lite con un giornalista bergamasco. Nonostante la vittoria netta per 4-0 che rilancia l’Atalanta nella corsa alla Champions League, la tensione è esplosa subito dopo la conferenza stampa. Gasperini, mentre lasciava la sala, ha incontrato il cronista, dando vita a uno scambio di battute che è rapidamente degenerato in insulti. Il giornalista ha provocato Gasperini, dicendo “Ecco qua il fenomeno” in modo sarcastico, a cui il tecnico ha risposto dandogli dell’asino.

L’atmosfera si è intensificata quando il cronista ha reiterato le provocationi insultandolo. A quel punto, Gasperini ha perso il controllo, scagliando un taccuino verso di lui e rompendo una bottiglietta d’acqua a terra per rabbia. La tensione fra i due non è nuova, dato che ci sono stati diversi frizzamenti tra Gasperini e il giornalista in passato, originati da divergenze di opinione riguardo all’Atalanta.

In campo, i successi della squadra bergamasca la fanno mantenere al terzo posto in classifica, mentre il Monza è condannato alla retrocessione in Serie B. Non è la prima volta che Gasperini dà vita a momenti tesi con i media; un mese prima, aveva rifiutato di rispondere a domande di un’altra giornalista, spingendola a lasciare la sala. Questi dissapori sono legati a critiche ricevute, suggerendo una relazione tesa tra il tecnico e alcuni reporter.