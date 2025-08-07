Gasperini esclude Dovbyk dalla Roma, la Juve in agguato

L’estate calcistica è un periodo di grandi cambiamenti e trattative nel mondo del calcio. Le squadre si preparano per una nuova stagione, e le decisioni dei tecnici possono avere un impatto significativo sulle rose.

Recentemente, Gian Piero Gasperini ha preso le redini della Roma, portando con sé una chiara visione per il futuro della squadra. Tuttavia, la sua prima scelta controversa è stata l’esclusione di Artem Dovbyk, un attaccante ucraino che, nonostante una stagione positiva, non è ritenuto idoneo al suo progetto di gioco. Gasperini ha dichiarato di riscontrare alcuni limiti tecnici nel calciatore, il che ha sollevato interrogativi sulla sua permanenza in giallorosso.

La situazione di Dovbyk ha attirato subito l’attenzione di diverse squadre, in particolare della Juventus. I bianconeri seguono evoluzioni interessanti: con un potenziale bisogno di rinforzi in attacco, l’attaccante ucraino potrebbe rappresentare un’opzione valida, soprattutto se le trattative per Kolo Muani non dovessero concludersi come previsto. Dovbyk potrebbe portare non solo fisicità, ma anche desiderio di riscatto professionale.

Anche il Milan si dimostra interessato al calciatore, visto il suo continuo bisogno di una punta con caratteristiche simili. Non è da escludere che, nel corso delle prossime settimane, i rossoneri possano fare un’offerta, soprattutto se il prezzo dovesse scendere rispetto alle valutazioni iniziali.

Il calciomercato continua a muoversi, e ogni decisione può cambiare le sorti dei protagonisti coinvolti.