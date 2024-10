Gasparri contro Report: Accuse di Violazione del Silenzio Elettorale in Liguria

Domenica 27 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, che si preannuncia discussa. La trasmissione coincide con un momento cruciale per la Liguria, dove si stanno svolgendo le elezioni per il nuovo governatore. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha fortemente critico nei confronti di Ranucci e della Rai, definendo “illegale” l’uso di un programma del servizio pubblico per affrontare tematiche che potrebbero influenzare l’elettorato durante il periodo di voto.

Gasparri ha sottolineato il silenzio elettorale, dichiarando che è inaccettabile trasmettere inchieste potenzialmente influenti proprio nei giorni delle elezioni. Ha affermato: “È un atto illegale utilizzare una trasmissione Rai per fare propaganda elettorale durante il silenzio elettorale”, invitando i vertici Rai a intervenire per evitare associazioni con violazioni delle normative elettorali. Inoltre, il senatore ha espresso l’intenzione di denunciare chiunque favorisse questa presunta “illegalità comunicativa”.

Ranucci ha risposto a tali accuse con sarcasmo sui social, affermando: “Gasparri chiede di bloccare la trasmissione Report. Ci mancava solo questo”, difendendo la legittimità del suo lavoro. Il conduttore ha sostenuto che il silenzio elettorale non vincola i giornalisti, ma solo i partiti politici, e il suo programma è libero di trattare qualsiasi argomento di interesse pubblico.

La questione ha suscitato reazioni anche da esponenti di altri partiti, come Ivan Scalfarotto di Italia Viva, il quale ha criticato Ranucci accusandolo di usare linguaggi e insinuazioni “omofobiche” nella promozione della puntata. Tuttavia, Ranucci ha ribadito la serietà e l’importanza dell’inchiesta, sostenendo che affronta un tema di rilevanza pubblica e non ha fini politici.

Il dibattito sulla legittimità della trasmissione e il suo impatto sul voto in Liguria continua a intensificarsi, con varie opinioni che si scontrano sulla libertà di informazione e sui confini della propaganda elettorale. La prossima puntata di Report si preannuncia come un evento centrale nel panorama mediatico italiano.