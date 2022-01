Gaspard Ulliel, uno degli attori francesi più promettenti della nostra generazione, è morto a soli 37 anni in seguito ad un incidente sciistico.

Ha scritto su Twitter il premier francese, Jean Castex.

L’attore è morto oggi all’ospedale CHU di Grenoble, dopo che ieri era rimasto vittima di un incidente sciistico nelle Alpi francesi, a La Rosière, in Savoia. Ieri, poco dopo le 16, l’attore era stato ritrovato in stato di incoscienza su una pista da sci dopo la collisione con un altro sciatore all’incrocio tra due piste blu.

Al cinema Gaspard Ulliel ha vestito i panni di Yves Saint Larent e recitato nella pellicola hollywoodiana Hannibal Lecter – Le origini del male. Atteso anche a breve su Disney+ con Moon Knight, serie Marvel.

L’attore lascia un figlio di 6 anni.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022