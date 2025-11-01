Gaslighting in Italia: riconoscere la manipolazione emotiva

Negli ultimi anni si è diffusa la parola “gaslighting”, che indica una forma di manipolazione psicologica tanto sottile quanto distruttiva. Questa pratica è in grado di insidiare le relazioni più intime, generando dubbi sulla propria percezione della realtà.

La parola ha origini teatrali: deriva dall’opera “Gaslight” di Patrick Hamilton, scritta nel 1938 e successivamente adattata in film. Nella versione del 1944, la protagonista Paula Alquist, interpretata da Ingrid Bergman, subisce una manipolazione continua da parte del marito Gregory, il quale la convince di essere impazzita.

Il gaslighting viene dunque definito come una forma di violenza emotiva, in cui il manipolatore (gaslighter) altera la comunicazione per creare un costante stato di dubbio nella vittima. Questo fenomeno è oggi studiato scientificamente. Secondo una ricerca pubblicata da “Personality and Social Psychology Review”, la manipolazione si basa sulla minimizzazione dell’errore di previsione. La gente tende a creare aspettative sulla base della fiducia, e quando questa viene tradita, inizia a mettere in discussione la propria lucidità.

Il gaslighter sfrutta le reazioni delle vittime, come rabbia o confusione, per farle sentire colpevoli. Così, chi subisce gaslighting perde la fiducia in se stesso e nel proprio giudizio. Questo meccanismo può manifestarsi non solo nelle relazioni sentimentali, ma anche sul lavoro, dove il potere gerarchico amplifica la manipolazione.

Infine, chiunque può diventare vittima di gaslighting, poiché spesso dipende dalle persone che ama o da cui è influenzato. È un fenomeno insidioso che si insinua in vari contesti, rendendo la vita di chi ne è colpito ancora più complessa.