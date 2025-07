Gascoigne ricoverato in terapia intensiva: ultime novità

Paul Gascoigne, noto ex calciatore inglese, è stato recentemente ricoverato in terapia intensiva a seguito di un grave episodio di salute. L’icona del calcio, 58 anni, è stata trovata priva di sensi da un amico nella sua abitazione a Poole, nel Dorset.

Trasportato in ospedale, Gascoigne è attualmente in condizioni stabili e sta proseguendo il suo recupero in un reparto di medicina d’urgenza. Il suo amico, Steve Foster, ha condiviso che Gascoigne desidera esprimere la propria gratitudine per il supporto ricevuto da amici e sostenitori in questo momento difficile.

Foster, che ha assistito Gascoigne al momento del ritrovamento, ha ribadito l’importanza del ricovero, sottolineando che l’ospedale è il miglior luogo per la sua attuale situazione. Le informazioni indicano che l’ex stella di Tottenham e Newcastle rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni, mentre continua il recupero.