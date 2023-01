– Il prezzo del gas continua a scendere sul mercato TTF di Amsterdam, riferimento per la valorizzazione del gas compravenduto in Europa. Una tendenza al ridimensionamento favorita dalle alte scorte – attualmente attorno all’80% del totale – e da un inverno mite che non ha fatto decollare i consumi del riscaldamento.

I future sul gas TTF sono dunque scivolati ancora, attestandosi a 54,35 euro al megawattora, in calo del 4,1% rispetto alla vigilia ed aggiornando i minimi da dicembre 2021.