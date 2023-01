Gas, prelievo dai depositi Ue supera quello di immissione: ma è il livello più basso mai registrato

– La quantità di gas prelevato dai depositi di stoccaggio sotterranei dell’Unione europea è tornata a superare la quantità di gas immesso. È quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass che cita i dati pubblicati dal Gas Infrastructure Europe GIE. Il gas in uscita dagli impianti UGS nei paesi dell’UE il 7 gennaio è stato infatti pari a 122 milioni di metri cubi il più basso registrato dall’inizio delle rilevazioni GIE nel 2011 mentre il volume di immissione è stato di 112 milioni di metri cubi. Si tratta di un livello di prelievo ancora molto basso per il mese di gennaio, una situazione favorita dalle temperature al di sopra della media stagionale registrata nella maggior parte dei Paesi europei.

Dal via all’accensione dei riscaldamenti in Europa – iniziata il 14 novembre – i paesi dell’UE hanno prelevato complessivamente 17,21 miliardi di metri cubi di gas dagli impianti di stoccaggio. Al momento nei depositi europei sono stoccati circa 90 miliardi di metri cubi di gas, a poco più dell’83% della loro capacità, circa 16 p.p. superiore rispetto alla media registrata negli ultimi 5 anni.

L’agenzia russa ricorda però il monito lanciato da Gazprom che ha sostenuto che le scorte europee di gas non sarebbero in grado di assicurare un passaggio affidabile attraverso il periodo autunno-inverno e che, a causa dei cambiamenti nella logistica e nelle fonti di approvvigionamento del gas, la domanda invernale delle strutture UGS in Europa sarà maggiore rispetto agli anni precedenti.

Tass ha segnalato inoltre che la compagnia russa sta fornendo gas all’Europa attraverso l’Ucraina 35,5 milioni di metri cubi al giorno tramite la stazione di pompaggio del gas di Sudzha dati relativi al 9 gennaio, mentre la richiesta di autorizzazione ha utilizzare anche la stazione di Sokhanovka sarebbe stata respinta dalle autorità ucraine.