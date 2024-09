Gas, indice IGI in aumento a 40,05 €/MWh

Il 30 settembre, il valore dell’indice IGI Italian Gas Index è salito a 40,05 €/MWh, rispetto ai 38,76 €/MWh del 29 settembre. Questo indice, calcolato quotidianamente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), serve come strumento utile per analizzare e valutare le dinamiche dei mercati del gas in Italia. Si propone come un riferimento chiaro e replicabile per gli operatori del settore, facilitando operazioni di hedging e contratti di fornitura.