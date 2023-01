Gas in calo ad Amsterdam, presidente Arera: possibile calo tariffe a gennaio

– I prezzi del gas continuano a scendere sulla Piazza di Amsterdam e, se si manterranno su questi livelli, a gennaio le tariffe del gas potrebbero scendere in Italia, secondo il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Arera. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, stanno registrando questa mattina un ribasso del 5% a 68,75 euro/MWh, un livello inferiore ai valori dell’inizio della guerra in Ucraina.

“È presumibile che se i prezzi si dovessero mantenere sui livelli attuali ieri il TTF ha chiuso a quota 72 euro/MWh, ndr il mese di gennaio farà registrare una diminuzione delle tariffe – ha detto Stefano Besseghini in un’intervista a Il Corriere della Sera – Questo perché abbiamo introdotto a luglio un nuovo metodo che aggiorna mensilmente le tariffe calcolando la media dei 30 giorni precedenti agganciandolo alla componente gas a copertura dei costi di approvvigionamento”.

“Le temperature miti di queste settimane ci stanno aiutando molto di più di quello che ci costringe questa nuova geopolitica – ha aggiunto il presidente dell’Arera – Nelle prime due settimane di dicembre le temperature erano più rigide e il prezzo del metano era alto perché gli operatori di mercato non potevano escludere che restasse tale. Poi sono salite e ora il grande lavoro fatto sugli stoccaggi di metano ci permette di essere relativamente più sereni“.

Besseghini ha ricordato che l’Italia ha i depositi pieni di gas all’84%, mentre l’anno scorso in questo stesso periodo eravano al 68%. “Se le temperature restassero queste potremmo non intaccare troppo i depositi e questa considerazione si trasferirebbe sul mercatospot, quello giornaliero, ma anche su quello forward, che incorpora le aspettative degli operatori con contratti a scadenza anche a 3-6 mesi”, ha sottolineato.

Secondo i dati mensili pubblicati ieri da Arera, i prezzi della bolletta del gas per i clienti a maggiore tutela a dicembre sono saliti del 23,3% rispetto al mese precedente. La spesa di gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole gennaio-dicembre 2022 è stata di circa 1.866 euro, +64,8% rispetto al 2021.