Gas, Besseghini ARERA: “Prezzo tornerà a crescere nei prossimi mesi”

– Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, ha confermato che il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi. “Nel mese di gennaio 2023 – ha dichiarato in una audizione alla Commissione Finanze della Camera – si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo quella con consumi medi di 1.400 mc/annui rispetto a dicembre 2022. Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale -35,9%, dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento legato alla spesa per il trasporto e per la gestione del contatore +0,3% e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema prevista dalla Legge di bilancio per l’anno 2023 +1,4%”.

A febbraio si è determinata un’ulteriore diminuzione del 13% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al mese precedente mentre a marzo 2023 si è registrato un ulteriore calo del 13,4% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo su febbraio inclusi gli effetti delle misure di aiuto, dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio -34,2% e febbraio -13%.

“Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi – ha aggiunto Besseghini – hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre”.

“Il Parlamento raccolga il grido d’allarme lanciato dal presidente Besseghini e riveda il decreto legge n. 34 del 30 marzo, reintroducendo lo sconto ora vigente sugli oneri di sistema del gas, altrimenti, a parità di prezzo, vi sarà un aumento della bolletta pari, a regime, a 459 euro su base annua”, afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, che aggiunge “una stangata che potrà essere solo parzialmente attenuata a partire da ottobre con un contributo in quota fissa che per ora, però, resta ignoto, e che sarà introdotto solo nel caso la media dei prezzi giornalieri del gas sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh”.

Codacons parla di una stangata pari a complessivi +317 euro annui a famiglia +160 euro l’elettricità, +157 euro il gas rispetto alle tariffe attuali. “Il Governo non deve farsi trovare impreparato, ed è necessario studiare interventi volti a minimizzare gli effetti del futuro rialzo dell’energia sulle tasche degli italiani, considerato che l’inflazione alle stelle e due anni di caro-bollette hanno già impoverito gli italiani e ridotto sensibilmente i consumi”, conclude il presidente Carlo Rienzi.

“I dati di Arera confermano che l’emergenza energia non è ancora conclusa nel nostro paese”, afferma Assoutenti, segnalando che la maggiore spesa in bolletta, solo per la luce, sarebbe pari a +160 euro annui a famiglia”. “Considerata la volatilità dei prezzi dell’energia, riteniamo che il Governo farebbe bene a valutare un nuovo intervento sugli oneri di sistema, reintrodotti ad aprile e che oggi pesano per il 12,7% sulle bollette della luce, appesantendo la spesa energetica degli italiani”, ribadisce il presidente Furio Truzzi.