Garofano difende il suo operato e denuncia le offese ricevute

Il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi si intensifica, coinvolgendo nuovamente figure chiave del caso. Il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e attuale consulente per il nuovo indagato, ha espresso il proprio disappunto riguardo alle offese ricevute in seguito alla sua testimonianza su Garlasco.

In un’intervista su Canale 5, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha difeso il figlio sottolineando l’ingiustizia degli attacchi ricevuti, in particolare le false insinuazioni su un presunto alibi che i genitori starebbero tentando di costruire. Garofano ha delineato una situazione analoga, lamentando critiche “assurde” nei suoi confronti e difendendo l’integrità delle indagini svolte.

Garofano ha riconosciuto la possibilità di errori nel lavoro degli investigatori, ma ha contestato l’amplificazione di dettagli trascurabili che, secondo lui, hanno danneggiato la percezione dell’indagine. Ha altresì colto l’occasione per difendere Sempio, negando che un’impronta di sudore e sangue possa essere attribuita a lui senza fondamento, un’affermazione che potrebbe fuorviare l’opinione pubblica.

In merito a nuove scoperte nella vicenda, ha commentato il ritrovamento di un DNA sconosciuto in un campione prelevato dalla bocca della vittima, asserendo che si tratti di una contaminazione. Ha ribadito che la presenza di un profilo genetico su materiale di riferimento è già stata dimostrata, rimanendo ora da stabilire l’origine di altre evidenze biologiche.

La tensione continua a crescere attorno a questo caso intricato, mentre le indagini proseguono.