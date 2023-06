Garofalo e Sony insieme per la pasta della PlayStation

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato una partnership con Pasta Garofalo: l’incontro tra le due aziende ha portato alla creazione di “Play your Pasta”, uno speciale formato di pasta in edizione limitata e a forma dei quattro iconici tasti del controller della console: x, cerchio, quadrato e triangolo. Un’operazione di marketing completamente all’italiana, con tanto di attività correlate che hanno visto la pasta Garofalo PlayStation essere utilizzata in piatti creati espressamente da Aldente PastaBar Cordusio a Milano. A supporto di questa collaborazione sono state create due attività online: una che coinvolge i social con l’hashtag #PlayYourPasta, e l’altro con un concorso a premi che mette in palio una console PS5 e una fornitura annuale di Pasta Garofalo di 20Kg.