Garmin Zumo R1: Specifiche e Prezzo del Radar

Garmin ha lanciato il zumo R1 Radar, un innovativo radar progettato specificamente per motocicli, che migliora la visibilità posteriore e nei punti ciechi, avvisando i motociclisti della presenza di veicoli in avvicinamento. Si tratta di un sistema di sicurezza a 360° che aumenta la consapevolezza degli utenti sulla strada e garantisce viaggi più sicuri, grazie anche a luci esterne che migliorano la visibilità della moto.

Il funzionamento del zumo R1 Radar può avvenire attraverso l’app mobile dedicata o utilizzando un navigatore satellitare zumo XT2 o Tread 2, entrambi venduti separatamente. Il dispositivo segnala la presenza di veicoli tramite indicatori luminosi da montare sul manubrio, e gli utenti possono visualizzare la posizione delle auto su un display, mantenendo alta la loro attenzione. In alternativa, è disponibile una notifica audio che può essere trasmessa al casco tramite auricolari compatibili.

Il sistema include anche luci laterali e posteriori, aumentando ulteriormente la visibilità. La configurazione del sistema di sicurezza è rapida e intuitiva, consentendo ai motociclisti di regolare facilmente tutte le impostazioni tramite l’app, inclusi avvisi e distanze di attivazione per indicatori di direzione nei punti ciechi.

Il montaggio del dispositivo è semplice: il prodotto è compatto e leggero, può essere installato sopra o sotto la targa senza compromettere l’estetica della moto. È importante notare che il dispositivo necessita di alimentazione da 12 V e richiede installazione per accendersi e spegnersi con la moto. I supporti per manubrio per le spie luminose sono forniti e facili da installare.

In termini di design, il Garmin zumo R1 Radar è verniciato a polvere nera e possiede la certificazione IP67, che garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua ad alta pressione, operando così in qualsiasi condizione. Il Garmin zumo R1 Radar è ora disponibile sul sito ufficiale di Garmin e presso rivenditori autorizzati, con un prezzo consigliato di 599,99 euro.