Garmin Lily 2 Active: Lo Smartwatch Elegante con GPS Integrato

Garmin ha lanciato sul mercato italiano il nuovo smartwatch Lily 2 Active, un dispositivo concepito per monitorare costantemente i parametri vitali e le attività fisiche, senza trascurare l’estetica. Questo smartwatch è dotato di GPS integrato e si rivolge a chi desidera unire funzionalità sportive a un design elegante.

Il Lily 2 Active presenta un design raffinato, caratterizzato da anse in alluminio, due pulsanti laterali e un display nascosto con un quadrante decorativo. La cassa è in metallo, mentre il cinturino è in silicone, disponibile in diverse combinazioni per adattarsi ai gusti personali. L’autonomia della batteria raggiunge fino a 9 ore con il GPS attivo, rendendolo ideale per attività prolungate all’aperto.

Questo smartwatch monitora vari parametri tra cui il Body Battery, che consente di valutare i livelli di energia durante il giorno. Raccoglie anche dati sul sonno, combinando informazioni sulla frequenza cardiaca, variabilità, stress e respirazione. Lily 2 Active offre un ampio ventaglio di app per sport e nuove attività monitorabili, insieme alla funzione Health Snapshot, che consente di registrare statistiche vitali in una sessione di due minuti, da condividere poi con il medico.

In termini di salute, include funzioni specifiche per il monitoraggio della salute femminile, coprendo il ciclo mestruale e la gravidanza, con esercizi e suggerimenti nutrizionali mirati. La funzionalità Garmin Pay consente anche di effettuare pagamenti contactless direttamente dallo smartwatch.

Tramite l’app Garmin Connect, è possibile visualizzare dati sullo stato di salute e fitness, oltre a partecipare a sfide con amici e familiari. Per garantire la sicurezza degli utenti, sono state implementate funzioni di assistenza e rilevamento degli incidenti.

Lily 2 Active è già disponibile al prezzo suggerito di € 349,99, rappresentando una proposta interessante per coloro che cercano un dispositivo versatile e stiloso per il monitoraggio delle proprie attività quotidiane e di fitness. Con il suo mix di funzionalità tecnologiche e un design attraente, Lily 2 Active si propone come un valido alleato per il benessere personale.