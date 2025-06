Garlasco: nuovi dettagli sulla testimonianza di Muschitta

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano a suscitare interesse, rivelando particolari rilevanti. Il caso, che risale al 13 agosto 2007 con l’omicidio di Chiara Poggi, è stato caratterizzato da testimonianze contraddittorie, tra cui quella di Marco Muschitta.

Muschitta fece la sua dichiarazione ai carabinieri il 27 settembre 2007, affermando di aver visto una donna in bici vicino alla villa dei Poggi. Tuttavia, in seguito ritrattò, definendo le sue precedenti affermazioni una invenzione. Questo cambiamento di versione lo portò a essere considerato un “testimone inattendibile”.

Il 17 luglio 2022, in un dialogo trasmesso nel programma televisivo Zona Bianca, l’ex maresciallo Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello, responsabile del luogo di lavoro di Muschitta, discussero sulla situazione. Durante la conversazione, Sportiello insinuò che Muschitta poteva essere stato minacciato in relazione alle sorelle Cappa, potenti nel contesto locale, e ipotizzò che potesse esserci stata anche una compensazione in denaro.

Marchetto confermò la gravità della testimonianza di Sportiello, ritenendola fondamentale e valida, e menzionò che il verbale di Muschitta fu interrotto due volte durante l’interrogatorio. Sembra che, mentre la moglie di Muschitta veniva ascoltata, lui potrebbe aver subito pressioni per modificare la sua testimonianza. Marchetto affermò che esaminare i verbali permetterà di scoprire ulteriori dettagli su chi abbia potuto avvicinare Muschitta in quel frangente.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it