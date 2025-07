Garlasco, nuove tensioni: sorelle Cappa querelano Giallo

Il caso del delitto di Garlasco continua a suscitare interesse e dibattito, con sviluppi recenti che riaccendono l’attenzione sul tragico evento avvenuto nel 2007. La Procura di Pavia ha riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi e, nel frattempo, emergono nuove polemiche legate alla questione mediatica.

Le sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima, hanno deciso di querelare la direttrice della rivista Giallo, Albina Perri, per diffamazione aggravata. Le gemelle contestano la pubblicazione di articoli contenenti presunti commenti e conversazioni che sarebbero emersi in rete, ritenendo tali affermazioni prive di fondamento e non connesse al caso. Gli avvocati delle sorelle, Antonio Marino e Gabriele Casartelli, hanno reso nota la loro posizione attraverso un comunicato.

Contemporaneamente, si discute sull’analisi delle tracce di sangue e delle impronte trovate nella casa dove è avvenuto l’omicidio. Enrico Manieri, esperto di balistica, ha dichiarato che ci sono indizi che suggerirebbero la presenza di un secondo killer. Durante un’intervista, ha evidenziato un’impronta mai repertata che non corrisponde a quelle degli inquirenti o alla calzatura associata all’unico indagato.

