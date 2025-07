Garlasco, nuove indagini sul delitto: impronte nella spazzatura

Nuove indagini stanno prendendo forma nel caso del delitto di Garlasco, che risale a 18 anni fa. In particolare, sono stati avviati esami approfonditi sul materiale rinvenuto nella spazzatura della casa di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio.

Il giudice dell’udienza preliminare, Daniela Garlaschelli, ha incaricato il perito Domenico Marchegiani, esperto di dattiloscopia, di repertare le impronte digitali rinvenute nel sacchetto di rifiuti situato in via Pascoli 8. Finora, l’analisi condotta su tale materiale ha riguardato esclusivamente il DNA, rivelando profili genetici di Chiara Poggi e dell’unico indagato, Alberto Stasi. Il nuovo esame delle impronte è previsto per il 23 luglio.

Parallelamente, è emerso un altro elemento significativo: il DNA denominato “Ignoto 3”, trovato su una garza utilizzata durante l’autopsia di Chiara Poggi nel 2007. Dei cinque campioni analizzati, solo due hanno mostrato risultati significativi, uno dei quali indicava una contaminazione associata all’assistente del medico legale. Il dibattito sull’identità di Ignoto 3 ha sollevato opinioni contrastanti tra i legali delle parti coinvolte, evidenziando potenziali problematiche di contaminazione durante l’autopsia.

Le analisi in corso mirano a chiarire ulteriormente le dinamiche del caso, dopo anni di incertezze. In attesa dei nuovi risultati, le discussioni continuano e sollevano interrogativi sulla validità delle prove già acquisite e sul coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda.