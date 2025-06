Garlasco: nuove indagini dei RIS e le perplessità legali

I Carabinieri del RIS hanno effettuato nuovi accertamenti nella villetta della famiglia Poggi a Garlasco, utilizzando tecnologia avanzata come laser, scanner e droni per ricostruire una mappa 3D delle tracce di sangue e impronte. Tra queste, è stata analizzata la “traccia 33” associata ad Andrea Sempio. L’avvocato della famiglia, Gianluigi Tizzoni, ha criticato la gestione dell’operazione, lamentando la mancanza di riservatezza e di una corretta notifica del decreto per gli accertamenti.

In una recente apparizione a “Pomeriggio 5”, Tizzoni ha espresso perplessità sulla modalità delle operazioni, sottolineando che era stata anticipatamente concordata con la Procura di Pavia una certa segretezza. Ha anche specificato che la notifica del decreto non era ancora arrivata a lui, mentre era giunta ai colleghi. Tizzoni ha evidenziato che simili verifiche erano già state effettuate in passato, citando errori nelle indagini iniziali del giudice Vitelli.

La famiglia Poggi ha sempre collaborato con le autorità, offrendo l’accesso alla loro casa. Tizzoni ha chiarito che inizialmente si attendevano accertamenti limitati nel tempo. Tuttavia, la loro estensione ha destato qualche preoccupazione, soprattutto riguardo a voci infondate e piste alternative non verificate. Tizzoni ha concluso auspicando che gli accertamenti attuali possano confermare le responsabilità.

