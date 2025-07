Garlasco, l’impronta 33 non appartiene ad Andrea Sempio

Le indagini sul caso di Garlasco continuano a suscitare interesse e attenzione. Recentemente, una consulenza tecnica ha messo in discussione l’impronta palmare 33, rinvenuta sul muro di casa Poggi, escludendo che appartenga ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo quanto riportato, l’impronta non presenta le caratteristiche necessarie per essere attribuita a Sempio e non contiene tracce di sangue. Questo risultato ha portato a escludere la traccia dall’incidente probatorio richiesto dai legali della famiglia Poggi, che speravano di ottenere ulteriori chiarimenti.

L’avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha commentato l’esito dell’incidente probatorio, sostenendo che la procura di Pavia ha esteso le indagini per il condannato Alberto Stasi, ma non ha accolto le richieste della parte civile. Secondo Tizzoni, il rifiuto di approfondire la questione dell’impronta rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti degli interessi della persona offesa.

Nel frattempo, il legale di Stasi, Antonio De Rensis, ha descritto la nuova inchiesta come un’opportunità per ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario, evidenziando l’importanza di effettuare accertamenti approfonditi piuttosto che tralasciare dettagli fondamentali.

Le autorità sono quindi attivamente impegnate nel chiarire gli aspetti controversi del caso, mentre i legali delle varie parti coinvolte continuano a esprimere preoccupazioni e speranze riguardo all’evoluzione delle indagini.