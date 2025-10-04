Garlasco, le dichiarazioni del generale Garofano su Sempio

Il generale Garofano, ex comandante dei Ris, è stato ospite di Quarto Grado e ha chiarito la sua posizione riguardo al caso di Garlasco, dopo aver deciso di non difendere più Andrea Sempio dopo otto anni. Ha spiegato che la sua scelta non è stata un passo indietro, ma derivata da divergenze tecnico-scientifiche con i legali di Sempio. Garofano ha sottolineato che la strategia difensiva ha escludo l’inserimento di un’impronta considerata cruciale, portando alla sua decisione.

Rivolgendosi al conduttore Gianluigi Nuzzi, ha affermato che in un team di difesa per un omicidio è necessario avere totale sintonia. Ha lasciato intendere che per questo motivo ha anche rinunciato alla difesa di Resinovich e a un progetto teatrale, sottolineando la necessità di ridurre il proprio carico di lavoro e di seguire altri casi.

In merito a una nuova indagine di Brescia per presunta corruzione, Garofano ha minimizzato, affermando di avere sempre operato in modo corretto, con consulenze tracciabili. Ha anche spiegato che le consulenze relative al caso Sempio gli erano state inviate negli ultimi giorni di dicembre. Infine, ha confermato di aver effettuato un prelievo di DNA da Sempio e di averlo analizzato senza sapere se la consulenza fosse già stata presentata. La procura di Brescia sta attualmente indagando su questi aspetti, con l’intervento della Guardia di Finanza e del Gico.