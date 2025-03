Garlasco: La Rivelazione di un Supertestimone Dopo 18 Anni di Silenzio

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emerge un “supertestimone” mentre Alberto Stasi si avvicina alla fine della sua condanna. Le Iene hanno intervistato un uomo che, dopo anni di silenzio, è pronto a condividere la sua verità per onorare Chiara. Il presunto testimone ha dichiarato di aver esitato a parlare per paura di ripercussioni, ma si sente ora più libero dopo aver affrontato il tema emotivamente. “Lo faccio solo per quella ragazza, per Chiara Poggi”, ha affermato.

Alcuni reperti cruciali, come il pigiama di Chiara, sono stati smaltiti o distrutti, complicando ulteriormente le indagini. Un estratto dell’intervista è stato trasmesso, ma la procura ha chiesto riserbo mentre si sta indagando su un potenziale coinvolgimento di Andrea Sempio. Il testimone ha spiegato che in passato non c’era volontà di ascoltarlo e che gli era stato ordinato di non parlare per motivi di tutela personale.

Le indagini continuano, e la procura di Pavia ha affermato che il Dna di Andrea Sempio, trovato sotto le unghie di Chiara, non può essere giustificato come contaminazione indiretta. Sempio, che frequentava casa Poggi, era stato inizialmente archiviato nel 2017, basandosi su una spiegazione della difesa. Tuttavia, esistono anche tracce di Dna di un’altra persona, l’“Ignoto 2”, ancora da identificare. Resta da vedere se le nuove dichiarazioni possano influenzare la posizione di Alberto Stasi, unico condannato finora per il delitto.