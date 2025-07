Garlasco, De Rensis contesta il verbale di Andrea Sempio

Il caso di Garlasco continua a suscitare forti discussioni, soprattutto riguardo alla condotta delle indagini. In una recente trasmissione di Canale 5, l’avvocato Fabio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha denunciato la redazione del verbale dell’interrogatorio di Andrea Sempio, amico della vittima Chiara Poggi, accusando deliri di inaccuratezza.

Durante la puntata di “Morning News”, De Rensis ha messo in evidenza come il verbale, redatto nel 2015 dal Capitano dei Carabinieri Antonio Cassese, presenti l’interrogatorio come un unico blocco di quattro ore, senza evidenziare le pause effettivamente intercorse. Secondo il legale, tale modus operandi potrebbe fornire al Pubblico Ministero un quadro fuorviante della situazione. De Rensis ha definito questo approccio “un atto grave”, suggerendo che può derivare da una forma di imperizia.

Il legale ha anche auspicato che Cassese riconoscesse l’errore nella stesura del verbale. Il caso si è riacceso anche alla luce della condanna di Stasi, che dal 2015 sta scontando una pena di 16 anni.

In risposta, il generale Luciano Garofano, presente in studio, ha preso le distanze da quanto contestato e ha chiarito che la redazione del verbale non è stata opera sua, ma del Capitano Cassese. Garofano ha sottolineato che tutti gli atti sono stati scrutinati attraverso vari gradi di giudizio, avvalorando l’accuratezza del processo, sebbene abbia ammesso l’esistenza di errori, giudicandoli non determinanti per il risultato finale.