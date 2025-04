Garlasco, “c’è il DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara”: cosa dice l’esperto

Sui frammenti di unghie di Chiara Poggi è stato trovato un DNA maschile “perfettamente sovrapponibile” a quello attribuito ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, attualmente indagato per l’omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco. Le conclusioni del genetista Carlo Previderé, confermate da documenti in possesso dell’Adnkronos, potrebbero riaprire il caso. Nella sua relazione di 60 pagine, Previderé ha analizzato vari reperti, identificando cinque aplotipi Y distinti. Tuttavia, solo uno di essi corrisponde al DNA di Sempio, estratto in precedenza dalla difesa di Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio.

L’analisi del DNA ha mostrato che sono presenti tracce sulla mano destra e sul primo dito della mano sinistra di Chiara Poggi. Le confrontazioni con i quattro aplotipi rimanenti hanno escluso che altri soggetti possano essere entrati in contatto con la vittima. Al contrario, il DNA sovrapponibile a quello di Sempio risulta “compatibile” con le tracce sui frammenti unghiali, ad eccezione di un campione non riconducibile a Stasi o Sempio.

Le indagini sono state avviate mesi fa, con ulteriori approfondimenti richiesti dalla Procura, che ha esaminato la possibile implicazione di Sempio nella vicenda. Inoltre, sono stati effettuati sequestri di oggetti vicino all’abitazione di Sempio per verificare ulteriormente il suo coinvolgimento. Tra i beni sequestrati ci sono mozziconi di sigarette e fazzoletti di carta. Le impronte di Sempio sono state anche prelevate dalla maniglia della sua auto, ma i dettagli sugli accertamenti rimangono poco chiari.