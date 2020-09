Il coming out di Gabriel Garko ha fruttato (in tutti i sensi, considerando la cifra monster che si sarebbe intascato per partecipare al Grande Fratello Vip) anche un bel po’ di migliaia di followers su Instagram, arrivando a quota mezzo milione.

Un traguardo che l’attore ha deciso di festeggiare con un post tirando anche una frecciatina sottile (e senza fare il nome) a Tommaso Zorzi, che all’intero della Casa ha fatto una battuta su lui ed Adua imitando Barbara d’Urso.

“Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”

Durante l’imitazione Zorzi ha indossato i tacchi, per questo Garko ha così scritto:

“Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno ri-imparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. (per i più maligni)”.

Fra i commenti al post impossibile non notare quello del cantante ed ex gieffino Cristian Imparato, che ha difeso l’attore tirando una frecciatina (così pare, ma nessuno ha la certezza) a Zorzi.

“Sai cosa, la gonna per sfortuna di qualche oca non potrebbe mai starti, falla mettere alle pettegole.

Il tè gay è servito.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy