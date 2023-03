Garko a Belve parla di chirurgia e svela cosa si è rifatto

Gabriel Garko è stato uno degli ospiti di Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di Belve.

Fra chiacchiere e confessioni particolari (tipo la scena imbarazzante durante un lavoro con Tinto Brass), l’attore ha anche parlato di chirurgia estetica e dei suoi famosi zigomi ‘sfoggiati’ in tv da Massimo Giletti.

Era il 2015 quando Gabriel Garko andò in tv a L’Arena di Massimo Giletti con un volto più gonfio che la stampa ha definì come rifatto. Il settimanale Oggi scrisse: “Il taglio degli occhi è molto allungato e le occhiaie sono sparite. Gli zigomi sono pronunciati tanto da far sospettare l’uso del filler. Il labbro inferiore sembra più turgido del solito, è stato usato un riempitivo?”.

Garko: “Ho tanti amici chirurghi”

A distanza di otto anni da quelle immagini, l’attore appare in tv con un viso più rilassato e naturale. Ricordando quelle vecchie foto ci ha tenuto a precisare: “Le foto uscite sui social erano state modificate, io ero più gonfio perché avevo problemi di tiroide e stavo prendendo cortisone, tra l’altro la cura che stavo facendo mi aveva fatto gonfiare perché non era corretta“.

A domanda diretta se si è mai rifatto, Garko ha confessato di essere un grande fan dei massaggi e di essere ricorso a “qualche punturina” e che non teme di invecchiare perché “in un uomo le rughe sono interessanti” e mal che vada ha tanti amici chirurghi estetici.

Immancabile la chiusura di Francesca Fagnani: “Non è che fra dieci anni fa outing e ci dice ‘non era cortisone era ialuronico’?“.

NON ERA CORTISONE ERA IALURONICO COSÌ DIVERTENTE QUESTO MOMENTO #Belvepic.twitter.com/pdgN9ZR3IK — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) March 14, 2023