Garibaldi “vuole ritirarsi dal Grande Fratello perché ha timore”, l’indiscrezione

Giuseppe Garibaldi vuole ritirarsi dal Grande Fratello: è questa la notizia che è stata riportata oggi via social da Amedeo Venza che ha scritto nero su bianco:

“Garibaldi in lacrime! Nella notte sarebbe entrato nel Confessionale esprimendo la volontà di uscire perché teme un richiamo da parte di Alfonso nella prossima puntata riguardo il gesto violento (ha tirato un pugno al muro) la notte di Natale”.

Amedeo Venza ha ovviamente usato il condizionale quindi non si sa se la volontà di Giuseppe Garibaldi sia reale oppure no; quel che è certo è che oltre al pugno nel muro il gieffino potrebbe subire una tirata d’orecchie anche per le sue frasi sui gay che lui “accetta”. E se di questo scivolone abbiamo il video, del pugno nel muro no, dato che è successo in piena notte come raccontato da Beatrice Luzzi a Fiordaliso. “Ma è colpa mia se si è fatto male? Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui. Quando beve… lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?“.

Bufera al GF per le parole di Garibaldi sui gay, Varrese prova a fermarlo https://t.co/6C8RqQTBwn #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 29, 2023

Del pugno e dello scivolone sul mondo LGBT+ di Garibaldi ne parleranno domani sera al Grande Fratello? Ma soprattutto: Giuseppe si ritirerà davvero? E perché proprio no?