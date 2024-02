Garibaldi, una conduttrice interviene dopo il suo malore al Grande Fratello

Ieri sera poco prima della cena Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore mentre era in bagno, nelle immagini andate in onda in diretta su Mediaset Extra i telespettatori hanno visto Anita Olivieri gridare e chiedere ai compagni di chiamare subito il Grande Fratello. Poco dopo è arrivata un’ambulanza e il concorrente è stato portato via (attualmente non è ancora tornato con i suoi coinquilini).

Quasi tutti sui social si sono preoccupati e hanno espresso solidarietà al ragazzo, qualcuno però ha continuato a parlare di dinamiche ed ha iniziato a pubblicare tweet giudicando l’atteggiamento di altri gieffini davanti ad un evento così delicato (c’è anche chi ha vomitato qualche cattiveria su Giuseppe). Per questo motivo una nota conduttrice è intervenuta per ricordare a tutti che il Grande Fratello è pur sempre un gioco e che in certi casi bisognerebbe mettere da parte le tifoserie.

Sul suo profilo Twitter Rita Dalla Chiesa (che nei giorni scorsi si era schierata a favore di Beatrice) ha scritto: “Sono dei ragazzi. Al di là del legittimo tifo per quello che è solo un gioco, ricordiamoci che vanno rispettati come persone. La vita vera è un’altra cosa. Siamo con te“.

Sono ragazzi. All di la’ del legittimo tifo per quello che e’ solo un gioco, vanno rispettati come persone. La vita vera e’ un’altra cosa. Siamo con te #Giuseppe @GrandeFratello — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 2, 2024

Come sta Giuseppe Garibaldi: “Non è grave ed ha ripreso conoscenza”.

Per il momento il Grande Fratello non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma stando alle indiscrezioni che circolano, Giuseppe starebbe meglio. Queste voci le ha riportate anche il portale Tag24: “Al momento il Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni di nessun tipo in merito alle condizioni del concorrente, ma secondo fonti ben informate la situazione non sarebbe grave. – si legge sul sito Tag 24 – Dovrebbe essersi trattato solo di uno svenimento e Giuseppe avrebbe già ripreso conoscenza. Tuttavia, si attendono conferme, mentre nella Casa di Cinecittà i concorrenti del reality stanno vivendo momenti di grande ansia e apprensione“.

Intanto anche la community ufficiale di Beatrice Luzzi ha espresso vicinanza a Giuseppe.

PH: Endemol Shine Italy