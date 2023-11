Garibaldi si riavvicina a Beatrice, ma lei lo blocca: “Perle ai..”

Giuseppe Garibaldi da quando ha superato l’ultimo televoto eliminatorio (che ha visto uscire Valentina Modini) si è tranquillizzato e dopo aver attaccato Beatrice Luzzi è tornato improvvisamente sui suoi passi tentando un approccio chiarificatore. Approccio che non è andato esattamente come avrebbe voluto, dato che l’attrice è rimasta ferma nella sua posizione.

A riportare la loro conversazione in maniera fedele sono state IsaeChia.it. Ecco cosa si sono detti:

B: Certo, dovevi uscire…

G: La tua idea era quella di mandarmi in nomination e mandarmi via. Invece mi hai mandato in nomination come hai voluto tu e sono rimasto. Hai visto qua che la carta ogni tanto gira?

B: Al di là di questo non sei stato tanto carino con me.

G: Tu sì con me?

B: Sì lo sono stata. Divina. Veramente.

G: Io ho sbagliato e ci ho messo del mio, però…

B: Va beh l’importante è che tu sia salvo e che abbiano fatto fuori una ragazza.

G: In che senso? Prima ti dispiace ma volevi che io uscissi, ora che io sia salvo ma…

B: Mi dispiace che sia uscita Valentina al posto tuo. Posso dirti una frase brutta? Perle ai p*rci.

G: Sono un p*rco?

B: Avevi in mano una cosa preziosa e l’hai… io ti ho detto, abbi fiducia…

Garibaldi e Beatrice, il confronto

G: Tu hai voluto far sfuggire noi, piuttosto che parlare sempre degli altri…se noi ci godevamo tutto con tranquillità, leggerezza… non so più cosa dire.

B: Finché resti su questa posizione non c’è confronto, capisci.

G: Tu non ti abbassi mai e non ti abbasserai mai a dire sì hai ragione.

B: Cioè non dovresti chiedere scusa a me, dovresti chiedere scusa a tutte le donne del mondo perché non ci si comporta così con una femmina.

G: Io sono sempre stato un signore!

B: Ma che ca**o dici! Un signore!

Beatrice Luzzi con quella frase sulle perle ai p0rci detta a Giuseppe Garibaldi ha letteralmente detto microphone drop. Soprattutto perché detto nei panni della Regina di Cuori.