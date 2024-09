Garibaldi rivela perché non ha rapporti con gli ex gieffini: “Cosa hanno fatto”

Dentro la casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha mantenuto buoni rapporti con la maggior parte dei concorrenti, ma all’esterno ha visto svanire la sua amicizia con Anita Olivieri e non si è frequentemente incontrato con altri ex gieffini, tranne che con Beatrice Luzzi. Recentemente, un suo follower gli ha chiesto perché avesse perso i contatti con gli altri partecipanti e Garibaldi ha accennato a cattive parole dette alle sue spalle. Ha spiegato che, una volta uscito dal programma, ha sentito il bisogno di prendersi del tempo per sé stesso, per riprendere in mano la propria vita. A differenza degli altri concorrenti, che avevano già stabilito delle opportunità lavorative, lui doveva affrontare una vita da solo e, pertanto, ha deciso di dedicarsi a se stesso nel mondo esterno.

Garibaldi ha anche toccato il tema delle feste, spiegando perché non partecipa a quegli eventi: non è stato mai invitato. Inoltre, ha rivelato di non lavorare nella scuola, essendo precario e senza un posto fisso, e di voler esplorare altre strade professionali che lo appassionano. Nonostante abbia avuto dei momenti belli durante il suo percorso al Grande Fratello e lo considere una bella esperienza, ha ammesso che ci sono anche delle cose che avrebbe voluto fare diversamente. Tuttavia, ripeterebbe l’esperienza senza esitazione.

Una nota significativa è il ricordo del momento più bello del suo soggiorno nella casa: l’uscita, che per Garibaldi rappresenta un’esperienza indimenticabile. La sua partecipazione al programma ha avuto un impatto profondo su di lui, e nonostante le difficoltà con alcuni ex concorrenti, lui si sente gioioso per ciò che ha vissuto. Sebbene ci siano stati delle delusioni, l’esperienza nel complesso è stata positiva, arricchente e meritevole di essere ripetuta. Pertanto, Giuseppe continua a guardare al futuro con ottimismo, desideroso di scoprire nuove avventure personali e professionali.