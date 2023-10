Garibaldi e Beatrice si baciano al Grande Fratello, è nata la prima coppia

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono la prima coppia del Grande Fratello.

Una coppia nata a sorpresa dopo un giorno di giochi, dato che tutti gli occhi erano puntati sui belloni single della Casa per la prima ship dell’edizione, ovvero Vittorio, Anita, Paolo e Letizia.

Beatrice Luzzi con questo bacio che si è scambiata in vasca da bagno con Giuseppe Garibaldi si conferma essere la vera protagonista di questa edizione che va avanti per inerzia solo grazie alle dinamiche da lei fatte nascere, sia direttamente, sia indirettamente.

Garibaldi, anche Samira sarebbe interessata a lui

Giuseppe Garibaldi in quella Casa va via come il pane dato che interessa anche a Samira Lui (ma solo platonicamente, dato che è fidanzata). Ieri sera la showgirl ha rivelato ad Anita, Angelica, Valentina e Letizia di avere un certo interesse per Garibaldi. Le ragazze sono rimaste spiazzate: “Ma dici davvero? Oddio ma Giuseppe?! Aaah… non ci credo, incredibile. Non ce lo aspettavamo proprio siamo scioccobasite. Ma ti piace tanto?“.