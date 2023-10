Garibaldi chiude con Beatrice: “Sono innamorato di Samira”

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi dopo aver flirtato un paio di settimane hanno definitivamente chiuso.

L’attrice di Vivere, dopo aver mostrato un po’ di insicurezza in merito al rapporto (“lui è giovane, vuole diventare padre e avere una famiglia tutta sua“) ha preso una tranvata in piena faccia perché il bidello, invece di rassicurarla, ha colto la palla al balzo e si è allontanato. Nella giornata di oggi, infine, ha pure candidamente ammesso di essere sempre stato innamorato di Samira Lui.

Lo ha fatto parlando con Anita Olivieri che dal canto suo aveva già capito tutto perché “gli occhi parlano, almeno ti liberavi, lei lo sapeva già che l’amavi, non avrebbe mai cambiato il rapporto, ti saresti tolto un peso“.

“Anita, non potevo dirle che ero innamorato di lei. E se lei diceva di mantenere le distanze? E se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo, era normale. Avevo paura che dicendole queste cose lei per mantenere una sua figura si allontanava”.

Il bidello a Beatrice non ha ancora detto di essere innamorato di Samira, ma si è limitato a dirle che è “uscita la persona più importante” che aveva lì dentro.

“Hai detto che è uscita la persona più importante che avevi qua dentro, questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te, capito? Sono giustificati i miei dubbi. È giustificato che avessi dei dubbi e questo conferma tutto. […] Se per te la persona più importante della casa è Samira come pretendi che io possa avere un rapporto con te? Scusami Giuseppe, ma è una cosa allucinante. Il discorso è uno: il sentimento che hai avuto per Samira era decisamente più ampio di quello che avevi potuto avere per me. La verità è difficile da accettare”.