Gardaland, svelati i primi dettagli dell’esclusiva mondiale ‘Isola del Tesoro Animale’

Gardaland ha annunciato i primi dettagli di ‘Animal Treasure Island’, una novità che non sarà solo un’attrazione, ma un’intera “isola” dell’avventura, progettata per creare un forte legame emotivo tra i visitatori e i personaggi. Ogni personaggio è unico, con caratteristiche, valori e comportamenti personali che facilitano il coinvolgimento emotivo dei visitatori.

Il teaser rilasciato presenta indizi intriganti su questa nuova Intellectual Property (IP), che sarà svelata in occasione del 50° anniversario del Resort. Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland, ha spiegato che l’esperienza conquisterà ogni visitatore, sia i più affezionati che quelli alla loro prima visita, creando storie allegoriche coinvolgenti. I personaggi, pur mantenendo le loro caratteristiche animali, saranno rappresentati in modo tale da facilitare un’identificazione emotiva.

Il teaser include elementi come una bussola, una zampa e una coda adornata, seguiti da una mappa che invita a una misteriosa avventura. Un’atmosfera di mistero cresce quando appare una spada, indicando il punto preciso di un’isola. Successivamente, un arto bionico afferra una moneta d’oro, che viene lanciata in aria, rappresentando una sfida. La moneta, con il nuovo logo di Gardaland, simboleggia sia l’oro come tesoro sia il colore celebrativo per il 50° anniversario.

Il teaser si conclude con un graffio felino e un miagolio, lasciando il pubblico in attesa di scoprire ulteriori dettagli. ‘Animal Treasure Island’ sarà un’esclusiva mondiale, disponibile per la prima volta a Gardaland da aprile.