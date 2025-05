Garbage: Ritorno trionfale con ‘Let All That We Imagine’

I Garbage ritornano con “Let All That We Imagine Be The Light”, il loro ottavo album, che evidenzia la loro continua capacità creativa dopo più di due decenni. Nonostante le difficoltà personali della cantante Shirley Manson, reduce da interventi chirurgici all’anca, l’album presenta un’atmosfera positiva, contrariamente a quanto suggerito dal titolo del primo singolo, “There’s No Future In Optimism”.

Il nuovo disco si distingue per il mix di chitarre potenti, ritmi elettronici e una produzione ricercata, rimanendo fedele allo stile che ha contraddistinto il gruppo. Rispetto al precedente lavoro, “No Gods No Masters”, caratterizzato da un tono più arrabbiato, questo album mostra una nuova intensità e varietà sonora. I brani come “Hold”, “Get Out My Face AKA Bad Kitty” e “R U Happy” promettono di diventare nuovi classici accattivanti, unendo elementi pop e rock.

I temi principali delle canzoni ruotano attorno all’amore e alla ricerca di speranza in un mondo difficile. Altre tracce degne di nota includono “Chinese Fire Horse”, una risposta alla stampa, e la ballata “The Day That I Met God”, che conclude l’album con atmosfere evocative.

Il ritorno dei Garbage segnala la loro vivacità e capacità di innovazione, mantenendo viva l’attenzione su di loro oltre i ricordi della metà degli anni ’90. L’album si presenta come un’opera da ascoltare integralmente, promettendo un’esperienza musicale coinvolgente e ricca.

