Garanzie di sicurezza per l’Ucraina: il summit dei Volenterosi

La Giornata Parlamentare, curata da Nomos, analizza i temi principali in corso.

Durante il vertice a Parigi, i “Volenterosi” hanno rivelato che 26 Paesi sono pronti a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, inclusa la possibilità di invio di truppe. Emmanuel Macron ha chiarito che ogni Paese potrà scegliere come contribuire. Italia, Germania e Polonia, ad esempio, escludono l’invio di militari, mentre gli Stati Uniti si sono detti disposti a partecipare, ma i dettagli rimangono incerti. Volodymyr Zelensky ha confermato la presenza di truppe, sebbene non abbia fornito un numero preciso, specificando che le forze potrebbero operare in diverse aree.

Macron ha sottolineato che le scelte variano: alcuni paesi invieranno soldati, altri forniranno basi Nato. Meloni, partecipando da remoto, ha confermato la sua proposta di un meccanismo difensivo collettivo ispirato all’articolo 5 della NATO, pur ribadendo il rifiuto di inviare truppe, proponendo invece iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dell’Ucraina.

Tutti i leader concordano sulla necessità di aumentare le sanzioni se Putin non si mostrerà disponibile al dialogo. Trump ha criticato l’Europa per l’acquisto di petrolio russo e ha ribadito la necessità di agire. Mosca ha risposto dichiarando che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina costituiscono una minaccia e sono inaccettabili.

Nel frattempo, Meloni ha risposto a una lettera di Elly Schlein riguardo alla sicurezza dei cittadini italiani coinvolti nella “Flotilla”, promettendo assistenza consolare e criticarando la missione come un’iniziativa di propaganda. Le manifestazioni a sostegno della missione sono aumentate, mentre l’opposizione ha attaccato il governo per la sua risposta considerata vaga.