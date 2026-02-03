13 C
Garante Animali Taranto: Criteri Selezione e Ruolo

Il Comune di Taranto sta per pubblicare l’avviso pubblico per selezionare il Garante per la tutela degli Animali. Giandomenico Vitale, consigliere comunale e presidente della Commissione Ambiente, anticipa i criteri che guideranno la scelta.

La ricerca è mirata a trovare non un burocrate, ma una figura pragmatica e capace di intervenire concretamente. Il ruolo sarà attivo sul territorio, fondandosi su esperienza e competenze pratiche. Il profilo ideale richiede una solida conoscenza scientifica del comportamento animale e delle specifiche criticità locali.

Vitale sottolinea l’importanza della capacità di risolvere gli stati di stress degli animali. La sola conoscenza teorica dei loro diritti non è sufficiente senza strumenti operativi e abilità tecniche per gestire situazioni critiche. L’obiettivo è individuare una persona in grado di intervenire sul disagio, mettere in sicurezza l’animale e riportarlo a un reale benessere.

Il Garante dovrà essere una presenza attiva e riconoscibile, garantendo un dialogo costante con le istituzioni. Sarà fondamentale anche la sua capacità di confrontarsi con proprietari, associazioni e autorità, per fornire risposte concrete basate sulla comprensione dei segnali e delle esigenze degli animali.

