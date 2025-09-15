25 C
Garante Animali a Roma: bilancio sul benessere animale

Da StraNotizie
Garante Animali a Roma: bilancio sul benessere animale

Questa mattina è stata presentata la relazione annuale dell’Ufficio Garante degli Animali di Roma Capitale, che riassume le attività svolte nel corso dell’anno. Durante l’incontro, Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela e il Benessere degli animali, ha ringraziato il Sindaco e altri collaboratori per il sostegno ricevuto e per il lavoro di squadra che ha permesso significativi cambiamenti nella protezione degli animali a Roma.

Prestipino ha sottolineato con orgoglio l’impegno per eventi e iniziative dedicate agli animali, come le sfilate dei cani dei canili, tese a favorire adozioni, e l’apertura di un sportello al canile di Muratella per segnalare abusi. Ha menzionato anche gli eventi di emergenza, la premiazione di chi si è distinto per la cura degli animali, e l’istituzione di un tavolo di confronto con le associazioni animaliste. Tra le novità, Roma si è costituita parte civile nei processi contro il maltrattamento degli animali.

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha evidenziato il ruolo del Garante e del Dipartimento Tutela Ambientale, sottolineando l’importanza delle associazioni nel garantire la protezione degli animali. Ha inoltre evidenziato come il dialogo con i cittadini sia stato cruciale per affrontare temi urgenti.

Il messaggio principale dell’Ufficio Garante è “Il rispetto parte da qui”, volto a promuovere una maggiore sensibilità verso i diritti degli animali tra i cittadini romani. Per ulteriori dettagli, è disponibile la versione integrale della relazione annuale.

